Лесные пожары, суд по делу активистки и анонс приезда Путина. Итоги дня в Башкирии

Уфимка Нина Ткаченко получила из администрации Уфы официальный ответ на поданное в минувший понедельник уведомление о проведении митинга жертв «черных риэлторов». Митинг жертв «черных риэлторов» был намечен на 14 августа на площади перед Дворцом спорта в Уфе. В ответе представитель мэрии предложил «обратиться с уведомлением о проведении массового мероприятия после отмены ограничений».