Лесные пожары, суд по делу активистки и анонс приезда Путина. Итоги дня в Башкирии

Из-за сильной жары за сутки в Башкирии возникло семь новых очагов лесных пожаров. Возгорания по данным министерства лесного хозяйства были зарегистрированы на площади 30,06 гектар. С 15 апреля 2021 года до сегодняшнего дня было зарегистрировано 248 лесных пожаров. Площадь, которую прошли лесные пожары составила 2853,8 гектара.
В Кировском районном суде прошло заседание по уголовному делу в отношении Рамили Саитовой, обвиняемой в публичных призывах к экстремизму. Суд продлил общественнице срок содержания под стражей ещё на два месяца, до 14 октября. Судебное заседание отложили на 18 августа 14:00 часов.
«БашРТС» заявили о плохой подготовке к отопительному сезону. При этом в ходе недавнего онлайн-совещания главы Башкирии Радия Хабирова с министром ЖКХ региона Аланом Марзаевым, а также с мэром Уфы Сергеем Грековым была озвучена информация о 72% готовности региона к грядущему отопительному сезону.
Уфимка Нина Ткаченко получила из администрации Уфы официальный ответ на поданное в минувший понедельник уведомление о проведении митинга жертв «черных риэлторов». Митинг жертв «черных риэлторов» был намечен на 14 августа на площади перед Дворцом спорта в Уфе. В ответе представитель мэрии предложил «обратиться с уведомлением о проведении массового мероприятия после отмены ограничений».
Владимир Путин все таки посетит Башкирию. Завтра, 6 августа, президент приедет в Абзелиловский район, где примет участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер», сообщает пресс-служба президента России. Ранее уже ходили слухи о приезде президента в республику.