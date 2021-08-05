Легкоатлетки из Беларуси Тимановская готовится к пресс-конференции в Варшаве

По сообщению iz.ru, четвертого августа Кристина прилетит в Польшу, а на следующий день даст пресс-конференцию. Отмечается, что ранее Тимановская попросила у Польши убежища, поскольку посчитала несправедливыми обвинения Национального олимпийского комитета Беларуси в ответ на критику спортсменки, которую без ее ведома заявили на длинную дистанцию, хотя она бегает только короткие. В результате Тимановскую без объяснения причин отправили в аэропорт, где она обратилась в полицию и ее взяли под охрану. Спортсменка заявила, что возвращаться в Беларусь не намерена.