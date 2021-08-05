Легкоатлетки из Беларуси Тимановская готовится к пресс-конференции в Варшаве

Легкоатлетки из Беларуси Тимановская готовится к пресс-конференции в Варшаве
Легкоатлетки из Беларуси Тимановская готовится к пресс-конференции в Варшаве
Вчера, 09:37ОбществоФото: pixabay.com
Пятого августа белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская даст большую пресс-конференцию в столице Польши.

По сообщению iz.ru, четвертого августа Кристина прилетит в Польшу, а на следующий день даст пресс-конференцию. Отмечается, что ранее Тимановская попросила у Польши убежища, поскольку посчитала несправедливыми обвинения Национального олимпийского комитета Беларуси в ответ на критику спортсменки, которую без ее ведома заявили на длинную дистанцию, хотя она бегает только короткие. В результате Тимановскую без объяснения причин отправили в аэропорт, где она обратилась в полицию и ее взяли под охрану. Спортсменка заявила, что возвращаться в Беларусь не намерена.

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