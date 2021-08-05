Глава агентства инвестразвития Татарстана заявила что Башкортостан копирует их работу

Глава агентства инвестразвития Татарстана заявила что Башкортостан копирует их работу
Глава агентства инвестразвития Татарстана заявила что Башкортостан копирует их работу
Вчера, 19:18ОбществоФото: Скриншот
Руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина в интервью проекту «Әле…» сравнила работу Татарстана и Башкирии в области привлечения инвестиций.

Она заявила, что Башкирия копирует деятельность Татарстана. По словам главы агентства, Башкирия разработала серьёзную маркетинговую стратегию и много вкладывается в освещение инвестиционного продвижения, сообщает Inkazan.

— Но, конечно, вот этот вот разрыв, который образовался между нами на сегодняшний день, ликвидировать вот так в одночасье невозможно, — отметила Минуллина.

Она также добавила, что Башкирия является «дружественным регионом», с которым Татарстан исторически имеет хорошие отношения. Кроме того, республика помогает Башкирии с вопросами в области инвестиций. Минуллина и сама общается с коллегами из инвестиционного блока.

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