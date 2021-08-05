Чиновника районной администрации в Башкирии подозревают во взяточничестве

Следствие установило, что чиновник брал взятки от местного предпринимателя с декабря 2019 по октябрь 2020 года, а взамен помогал бизнесмену заключать договоры с местной администрацией на различные услуги без проведения конкурса, приёмке выполненных работ и её оплаты. Всего он получил 800 тысяч рублей. Чтобы начальника ни в чём не заподозрили, он подделал договоры, которые были заключены якобы между администрацией, финансируемыми из бюджета района некоммерческими организациями и предпринимателем по проведению разных мероприятий. Договоры оставались без фактического исполнения. Кроме того, предприниматель переводил средства на счёт матери чиновника.