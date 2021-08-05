Чиновника районной администрации в Башкирии подозревают во взяточничестве

Следком Башкирии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 35-летнего бывшего начальника отдела по молодежной политике администрации Туймазинского района, которого подозревают в получении взятки.
Следствие установило, что чиновник брал взятки от местного предпринимателя с декабря 2019 по октябрь 2020 года, а взамен помогал бизнесмену заключать договоры с местной администрацией на различные услуги без проведения конкурса, приёмке выполненных работ и её оплаты. Всего он получил 800 тысяч рублей. Чтобы начальника ни в чём не заподозрили, он подделал договоры, которые были заключены якобы между администрацией, финансируемыми из бюджета района некоммерческими организациями и предпринимателем по проведению разных мероприятий. Договоры оставались без фактического исполнения. Кроме того, предприниматель переводил средства на счёт матери чиновника.
Ранее чиновник обвинялся в мошенничестве. По версии следствия, он организовал фиктивную закупку туристических принадлежностей для районной администрации на более 100 тысяч рублей. Когда это дело расследовали, были выявлены новые преступные факты.
На время следствия чиновнику избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.