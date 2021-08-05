Бизнес-завтрак в Москве пройдет с Татьяной Минеевой

По информации gorod55.ru, подобные встречи уже проводились в прошлом году, показав свою эффективность. Но в этом году количество людей на мероприятии будет увеличено по решению бизнес-омбудсмена. Свыше 70 участников смогут посетить запланированный в августе бизнес-завтрак.
Благодаря дискуссионной форме общения предприниматели смогут обсудить все насущные и актуальные проблемы малого и среднего бизнеса в стране с представителями власти России. Диалог будет посвящен глобальной теме “Бизнес во время пандемии: новая реальность”. На данный момент в планы
входит 5 подобных встреч.
Татьяна Минеева рассказала, что во время мероприятия участники смогут обменяться опытом, кейсами и инициативами по актуальным направлениям. По словам столичного бизнес-омбудсмена, такая тенденция приведет к сближению власти города и представителей бизнеса.
Сообщается, что на встрече предприниматели планируют поднять ряд актуальных вопросов. Например, участники бизнес-завтрака обсудят, что в действительности помогло бизнесу во время пандемии, смог ли изменить ландшафт города долгий локдаун в Москве? Также планируют поднять и тему банкротства малого бизнеса или же, наоборот, подъема определенных компаний в эпоху коронавируса.
Участниками бизнес-завтрака станут представители бизнес-сообщества, отраслевые объединения предпринимателей, профильные органы государственной власти. В конечном итоге будут даны определенные ответы для решения проблем. Помимо этого, предприниматели смогут обсудить многие вопросы в неформальной обстановке.
Модератор встречи - Андрей Шаров, вице-президент «Опоры России», руководитель дирекции GR ПАО “Сбербанк”, член совета директоров АО «Корпорация МСП», общественный уполномоченный по взаимодействию с отраслевыми объединениями. Местом проведения встречи будет Forest Hall на Песочной аллее, 7А, в Москве. Регистрация на участие доступна по ссылке.
За I полугодие 2021 года уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева получила более 1,1 тысячи обращения от бизнеса. Эти цифры на 10% больше результата за тот же период прошлого года.
В этой статистике не учли 2,5 тысячи обращений, связанных не с проблемами, требующими реагирования, а с инициативами по мерам поддержки из-за пандемии.
Часть инициатив, примерно 60, Татьяна Минеева представит в рамках ежегодного доклада мэру Москвы Сергею Собянину. По ее словам, каждое из предложений было обсуждено с представителями бизнес-сообщества и властными структурами правительства города Москвы.