«БашРТС» заявили о плохой подготовке к отопительному сезону, у МинЖКХ другие данные

«БашРТС» заявили о плохой подготовке к отопительному сезону, у МинЖКХ другие данные
«БашРТС» заявили о плохой подготовке к отопительному сезону, у МинЖКХ другие данные
Вчера, 14:36ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MediaInvest

«БашРТС» заявили о плохой подготовке к отопительному сезону

Свое видение ресурсники опубликовали на сайте компании, выразив обеспокоенность положением дел.

Напомним, в последний день июля состоялось онлайн-совещание главы Башкирии Радия Хабирова с министром ЖКХ региона Аланом Марзаевым, а также с мэром Уфы Сергеем Грековым. На совещании была озвучена информация о 72% готовности региона к грядущему отопительному сезону. Картину не рисовали радужной, так мэр Уфы Греков признал существующие недочеты в деятельности коммунального хозяйства башкирской столицы, а глава Башкирии велел министерству ЖКХ и руководителям районов держать подготовку к зиме на особом контроле.

Сегодня свою точку зрения на ситуацию с подготовкой к отопительному сезону опубликовала и ресурсоснабжающая организация. И мнение это в корне расходится с оценками готовности к зиме министерством жилищно-коммунального хозяйства Башкирии и его данными.

Мы констатируем факт крайне низкого уровня подготовки к осенне-зимнему периоду со стороны управляющих и обслуживающих компаний, особенно частных, не входящих в систему УЖХ. Внутридомовые системы теплоснабжения жилого фонда не обслуживались должным образом годами, в зимний период дома несут колоссальные теплопотери. Естественно, это сказывается на величине сумм за отопление.Тимофей Дубровский, директор «БашРТС»

Ресурсники сообщают о ходе проверки, в ходе которой «производится контроль состояния теплового узла и коммуникаций, оцениваются результаты гидравлических испытаний и промывки внутридомовых систем теплопотребления, отдельное внимание уделяется наличию необходимых документов и паспортов оборудования». По мнению директора «БашРТС» Тимофея Дубровского добиться надлежащего состояния всех коммуникаций внутри дома, при условии достаточного финансирования, можно только совместными усилиями жителей и управляющих организаций.

«БашРТС» на своем сайте сообщает о своей заинтересованности в абсолютной готовности к наступающему отопительному сезону и подчеркивает, что от качества подготовительных мероприятий зависит и энергоэффективность и корректность начислений за отопление, к которым у населения так много вопросов.

Заметим, сегодня в уфимском фейсбуке появилось сразу несколько удивленных постов о том, что уфимцам пришли пустые, «нулевые» квитанции, если сказать проще случился тот самый перерасчет, о котором так много говорили, но в который почти никто не верил. Однако это все-таки произошло. О причинах подобных неожиданностей можно делать лишь робкие предположения.

Также не лишним будет добавить, что 30 июля стало известно о решении Орджоникидзевского райсуда Уфы, которое обязало «БашРТС» произвести перерасчет и вернуть гражданам переплату за 2020 год, а также устранить нарушения, которые и стали причиной избыточных начислений гражданам. Истцом против ресурсников выступала Прокуратура. Однако у «БашРТС» еще есть время на обжалование такого решения.

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