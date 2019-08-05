В Башкирии проводили в последний путь полицейского, убитого преступником в Сургуте
25-летний Ильмир Ханов стал жертвой вооруженного преступника в городе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа.
Сегодня, 5 августа, в поселке Семилетка Дюртюлинского района родные и сослуживцы проводили в последний путь сержанта полиции Ильмира Ханова. Подробности прощания рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
Ильмир погиб во время дежурства в патруле патрульно-постовой службы 1 августа. Во время дежурства патрульные увидели окровавленного мужчину и решили ему помочь. Однако внезапно тот нанес удар ножом Ильмиру. Спасти молодого патрульного, к сожалению, не удалось.
Проводить Ильмира в последний путь пришли первый заместитель руководителя администрации главы Башкирии Ринат Баширов, представители МВД, сослуживцы и односельчане погибшего парня.
Они рассказали, что Ильмир мечтал служить в ППС. Уехал на работу в Сургут, мечтал скоро вернуться домой и жениться, построить дом.
В городе Сургут, где служил сержант, его сослуживцы планируют увековечить имя башкирского полицейского на мемориальной доске.
Медиакорсеть выражает соболезнования близким погибшего парня.