В Башкирии прокурор попал под суд за дань, которой он обложил бизнесмена

Сегодня, 5 августа, стало известно, что завершилось следствие по делу о взятке с участием бывшего прокурора Учалинского района Наиля Халилова. Об этом сообщается на сайте следкома.

Как следует из материалов дела, Наиль Халилов фактически поставил «на поток» получение взяток за покровительство и попустительство. По крайней мере, бизнесмен (и одновременно депутат райсовета), который заявил о его незаконном «промысле» в полицию, платил прокурору почти два года. А взамен прокурор оставался глух к нарушениям, которые выявляли у бизнесмена контрольные инстанции.