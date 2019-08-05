В Башкирии прокурор попал под суд за дань, которой он обложил бизнесмена
Вчера, 16:56ОбществоТатьяна МайороваФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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40-летний Наиль Халилов упорно отрицает свою вину в происшедшем.
Сегодня, 5 августа, стало известно, что завершилось следствие по делу о взятке с участием бывшего прокурора Учалинского района Наиля Халилова. Об этом сообщается на сайте следкома.
Как следует из материалов дела, Наиль Халилов фактически поставил «на поток» получение взяток за покровительство и попустительство. По крайней мере, бизнесмен (и одновременно депутат райсовета), который заявил о его незаконном «промысле» в полицию, платил прокурору почти два года. А взамен прокурор оставался глух к нарушениям, которые выявляли у бизнесмена контрольные инстанции.
Свою вину бывший прокурор не признал до сих пор. Тем временем его дело уже направлено в суд для рассмотрения.
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