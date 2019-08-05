В Башкирии «Полиэф» возместит ущерб от загрязнения реки Изяк после решения экспертов

Сегодня, 5 августа, на оперативном совещании в правительстве первый заместитель руководителя администрации главы Башкирии Ринат Баширов доложил о текущей ситуации вокруг экологического бедствия на реке Изяк в Благовещенском районе.

Напомним, эта история на прошлой неделе взбудоражила всю республику. Больше всех переполошились жители Уфы и Благовещенска из-за опасений, что отравленная вредными химическими выбросами вода могла попасть в городские водопроводы. Тем временем на реке было собрано свыше полутоны погибшей рыбы, которую впоследствии утилизировали.

По словам Рината Баширова, основной версией причин гибели рыба были остается недостаток кислорода, возникший из-за химической реакции с марганцем, кислотами и органическими соединениями, попавшими в реку с близлежащего АО «Полиэф». Но после того, как специалисты провели очистку воду, ситуация улучшилась и, по их словам, в реке уже были замечены мальки, то есть положение нормализуется.

- Прежде всего, надо подчеркнуть, что угрозы для здоровья и жизни людей из-за попадания вредных выбросов в водопровод не существует. И об этом надо говорить, - отметил врио главы Башкирии Радий Хабиров. - Обязательно нужно довести работу по оценке ущерба до конца. Насколько я понимаю, руководство компании «Полиэф» с нами взаимодействует. Разумеется, в рамках законных процедур нанесенный ущерб они должны восстановить.