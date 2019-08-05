Спутник над крышей: «сенсационный» SenSat представлен в Башкирии

Журналисты любят сенсации. В особенности, если событие в ближайшее время станет частью их жизни, и жизни обычных граждан. А некоторым так уже повезло!

Фото: пресс-служба компании

Жителям Башкирии стала доступна новая услуга скоростного спутникового интернета SenSat, которая станет незаменимой для тех, к кому не дотянулся проводной интернет.

Приобрести оборудование, используя выгодные предложения по объявленной акции или взять его в аренду – решать потребителям, собственникам жилья в загородной и пригородной зонах. А их все больше и больше. И если раньше отправить школьников на каникулы в деревню к бабушке было легко, то теперь современные подростки не спешат расставаться с гаджетами, которые вдали от цивилизации (читай, интернета) превращаются лишь в будильник и конкурируют с голосистыми петухами.

На пресс-конференции, организованной компанией РТКОММ*, генеральный директор официального дилера SenSat - ООО «РТК-Волга-Урал» (г. Уфа) Ильгиз Якупов рассказал журналистам об актуальных тарифах: «Базовая стоимость приобретения оборудования в собственность – от 29550 руб, но по акционному летнему предложению – от 17900р. Стоимость услуги – от 670 рублей в месяц при скорости до 45 Мбит/с».

Фото: пресс-служба компании

Якупов отметил, что услуга скоростного спутникового интернета под ТМ SenSat предоставляется по всей территории России и, естественно, Республики Башкортостан.

«Помимо дачников и жителей загородных домов, SenSat заинтересовал предпринимателей, ведущих свой бизнес на удаленных или труднодоступных территориях. Спрос на услугу и динамика подключений – стабильные, несмотря на то, что знают о ней еще далеко не везде», - сообщил Ильгиз Якупов.

Любители загородной жизни, бизнесмены, организовавшие производство в экологически чистых, а значит удаленных районах – для всех из них SenSat – долгожданное решение застарело проблемы отсутствия стабильного скоростного интернета вне пределов города.

И это уже не фантастика – это спутниковая сенсация SenSat.

Доставка комплектов подключения скоростного спутникового интернета SenSat осуществляется за счет покупателя по тарифам выбранной службы доставки – либо самостоятельно, либо силами официального дилера в зависимости от решения клиента.

Узнать другие подробности и оставить заявку на подключение скоростного спутникового интернета от SenSat можно на сайте: www.sensat.ru/

РТКОММ* (100% зависимое дочернее общество ПАО «Ростелеком», центр компетенций по спутниковой связи) является одним из ведущих операторов фиксированной и подвижной спутниковой связи в России.

Имея одну из самых разветвленных спутниковых сетей в России, РТКОММ предоставляет услуги связи клиентам в любых труднодоступных местах и на удаленных территориях, где недостаточно развиты или полностью отсутствуют сотовые и проводные телекоммуникации.

Спутниковый доступ, предоставляемый РТКОММ, является важным элементом построения корпоративных сетей, особенно для организаций с широко развитой филиальной структурой. В группу компаний РТКОММ входят компании, которые предоставляют услуги, предназначенные для стратегической устойчивости бизнеса клиентов.