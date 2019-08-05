Спасатели предупредили жителей Башкирии об опасном усилении ветра

Сегодня, 5 августа, по данным ГУ МЧС РФ по РБ жителям Башкирии стоит проявлять осторожность при перемещении по открытым пространствам и сторониться от высотных объектов. Такое распространение получили жители региона на свои сотовые телефоны.

Причина кроется в том, что от синоптиков пришел тревожный прогноз. В соответствии с ним с 20 часов 5 августа до 20.00 следующего дня возможно шквалистое усиление ветра со скоростью до 26 метров в секунду.