Компании экс-бизнесмена Вячеслава Битарова демонстрируют рост

Так, по существующей информации, группа компаний «Бавария» увеличивает свою прибыль. Также растет доход и дочерних компаний. Так, ООО «Фат-Агро» в 2014 году заработало чуть более 450 миллионов рублей, однако в 2016 году, после прихода Битарова на пост главы региона, доход компании превысил миллиард рублей.

Подчеркивается, что сегодня Битаров расположился на седьмой строчке рейтинга самых богатых руководителей регионов. Вместе с этим он занял 82 место из 85 в рейтинге доверия к губернаторам.

Также и сам Битаров, и его семья были участниками массы скандалов, сообщает издание “Новые известия”.Первая громкая история случилась со старшим сыном Битарова и затронула область строительства. Так, Зелимхан Битаров начал строить на территории исторического центра Владикавказа некое здание, похожее на торговый центр. Но в разрешении о строительстве было указано только двухэтажное строение для «содержания и эксплуатации индивидуального жилого дома». Недовольство общественности помогло остановить возведение ТЦ, однако, судя по информационным щитам на месте стройки, четырехэтажному коммерческому строению все же суждено появиться.

Интересная ситуация сегодня в Северной Осетии складывается и со строителями. Одни, такие как ООО «Гарантпромбизнес», на регулярной основе получают госзаказы и контракты на миллиарды рублей. А другие даже не имеют возможности стать участниками аукциона. Очень много таких фирм сейчас могут оказаться банкротами.

Застройщики уверяют, что в процедурах тендера всегда есть нарушения. Главное из них - это отсутствие конкретного адреса планируемой стройки. Также нет возможности выехать на место и оценить целесообразность участия в тендере. Примечательно, но многие государственные строения начинают возводить еще до начала аукциона. Последнее, кстати, очень легко подтвердить. Так, в селении Мичурино возведение детского сада с госконтрактом на 112 миллионов рублей стартовало еще за полгода до аукциона, на котором организация «Крафт» получила разрешение на строительство.

Ко всему прочему, Битаров уличен в том, что отнимает землю у колхозов. Председатель бывшего колхоза имени Карла Маркса Арсен Мамиев последние несколько лет борется за то, чтобы доказать существование колхоза и то, что сам он является законным представителем 50 колхозников, которые там трудятся.

Однако дело до сих пор находится в стадии рассмотрения. А весной текущего года земли выставили на аукцион. Тогда жители региона вышли на акции протеста, чтобы сохранить землю.

По словам Мамиева, Битаров уже сумел переоформить на себя 40 из 140 тысяч гектаров земли. Он отметил, что глава региона готов все «прибрать к рукам», а местных жителей просто гонит. Колхоз имени Карла Маркса уже остался последним в регионе. Все остальные земли были утрачены. Уровень жизни в Северной Осетии заметно снизился. Согласно последним исследованиям в регионе резко подскочил уровень безработицы, упали реальные доходы населения, а также производительность труда. Упала в Северной Осетии и рождаемость.