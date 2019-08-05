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Госдума: около 15 млн россиян могут потерять работу
Вчера, 17:31Общество
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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин рассказал, что в скором времени в Российской Федерации работы могут лишиться примерно 15 миллионов человек.
Речь идет о представителях профессий, которые не имеют никакой квалификации - продавцы, охранники, водители и так далее, пишет RNS.
По словам Шеина, в ближайшем будущем труд этих людей перестанет быть востребованным. Существенные изменения на рынке труда России произойдут уже к 2030 году.
Депутат подчеркнул, что исчезновение ряда профессий станет следствием завершения четвертой промышленной революции. В рамках данного процесса на рынке будет востребован труд близкий к творчеству. Наибольший спрос ожидается на профессии, требующие сопереживания и эмпатии.
Еще востребованы будут профессии, где имеется высокий уровень вариативности в применении знаний. Это могут быть такие направления, как образование или медицина.
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