Госдума: около 15 млн россиян могут потерять работу

Речь идет о представителях профессий, которые не имеют никакой квалификации - продавцы, охранники, водители и так далее, пишет RNS.

По словам Шеина, в ближайшем будущем труд этих людей перестанет быть востребованным. Существенные изменения на рынке труда России произойдут уже к 2030 году.

Депутат подчеркнул, что исчезновение ряда профессий станет следствием завершения четвертой промышленной революции. В рамках данного процесса на рынке будет востребован труд близкий к творчеству. Наибольший спрос ожидается на профессии, требующие сопереживания и эмпатии.