Фото: pxhere.com
«Автостат»: 35% российских грузовиков были собраны еще в СССР
Вчера, 17:35Общество
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По данным «Автостата», на первое января 2019 года по дорогам Российской Федерации ездило 1,33 миллиона грузовых машин, спущенных с конвейера до 1992 года.
Таким образом, 35% от общего числа грузовиков (каждый третий экземпляр) в России были изготовлены еще во времена Советского Союза. Об этом информирует RNS.
Эксперты подсчитали, что 30% еще эксплуатируемых советских грузовых автомобилей приходится на технику марки «ГАЗ». Речь идет о порядка 400 000 грузовиках. Свыше 25% «советских» большегрузов (354 000 единиц) являются продукцией Камского автозавода. Также в тройку лидеров входит уже не функционирующий «ЗИЛ» - 300 000 машин.
Следом идут автомобили «САЗ» (107 000 штук) и «УРАЛ» (54 000 штук).
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