АО «Возрождение» попробует вернуть долги с «Великого комбинатора» Агеева

АО «Возрождение» - известная на территории Поволжья компания родом из Самары. В 2010 году компания получила от аффилированной с Агеевым компании ООО «Северная группа» субподряд на постройку нефтепровода, пишет издание «Новые известия». Рабочие мероприятия, которые охватывали участок в три километра, были оценены в 200 миллионов рублей. Однако по завершении строительных мероприятий компания «Возрождение» обещанной суммы не получила. В 2012 году организация направила иск в столичный арбитражный суд с целью взыскания с ООО «Северная группа» 61 миллиона рублей.

В свою очередь ответчик согласился с требованиями истца. Но прошли годы, а деньги так получены и не были. Сегодня представители «Возрождения» уверены, что Агеев и не собирался с ними рассчитываться.

Некоторые работники и контрагенты «Северной группы» рассказали, что Агееву удалось реализовать мошенническую схему, которая позволила ему уйти от оплаты своим партнерам. Так, была организована вторая компания «Северная группа», куда шли деньги контрагентов. От своей «предшественницы» она отличалась местом регистрации. Первая зарегистрирована в Москве, а ее «близнец» - в Томске. Далее дело оставалось за компаниями-прокладками, которые аккумулировали чистые компании, зарегистрированные на родственников Агеева. На данный момент собственником большинства таких фирм является ООО «АСТ-Ресурс», владельцем которого выступает младший брат бизнесмена Михаил.

Примечательно, но это не первая подобная мошенническая схема Агеева. Ранее похожая ситуация приключилась с ООО «Стройнефтегаз», долг по налогам у которой превышал 61 миллион рублей. Тем не менее она была признана банкротом, а позже получила крупный контракт.

На данный момент весь бизнес Сергея Агеева состоит из нескольких десятков организаций-банкротов. Долги двух «Северных групп» превысили 1,2 миллиарда рублей. Другие компании, к которым Агеев имеет косвенное отношение, задолжали более 2 миллиардов рублей. Ко всему прочему, сам Агеев также считается банкротом с общим долгом лично на нем в размере 700 миллионов рублей. Также банкротом признана и его супруга Ольга Агеева.

Та последняя часть активов, которые Агеев успел вывести до предъявления к нему ряда вопросов, была переведена на счета ООО «АСТ-Ресурс». На прошлой неделе в Tayga.info появилась информация о технике, которая также была выведена и скрыта от кредиторов «Северной группы». Так, по данным издания, вся она была перепродана ООО «СпецСтройАвангард», которую, судя по всему, также хотели оставить ни с чем.

Примечательно, но в первой публикации Tayga.info имя Агеева не упоминается. Там говорится о рейдерском захвате «СпецСтройАвангардом» техники у ООО «АСТ-Ресурс», по словам анонимных источников. Но уже в следующей публикации появляется текст открытого письма главного инженера ООО «СпецСтройАвангард» Константина Азикеева. Он уверял, что в заявленных планах Агеева было рассчитаться с кредиторами деньгами, которые бы он получил за обремененную технику. Однако, своих обещаний он не выполнил.

По словам Азикеева, техника на общую сумму в 53 миллиона рублей, полученная в 2018 году, так и не была выведена из-под залога и ареста. По мнению Азикеева, Агеев и не рассчитывал этого делать. А именно из-за неспособности к погашению долга на 4,5 миллиона рублей, по данным УФСПП, и получения всей техники обманным путем, подчеркнул Азикеев, возникли проблемы с ее дальнейшей реализацией.

Теперь, по данным СМИ, томским Следственным комитетом возбуждено уголовное дело против неустановленных лиц по факту кражи техники. Тем не менее обыски прошли не в компаниях Агеева, а у его новых контрагентов «СпецСтройАвангарда».

Начиная с 2010 года было возбуждено не одно уголовное дело, фигурантами которого становился или сам Агеев, или члены его группы, или же подконтрольные компании. Его обвиняли в уклонении от уплаты налогов, невыплате зарплаты и пр. А в 2015 году Агеева упоминали в истории с износилованием. Однако ни одно из производств так и не дошло до судебной скамьи.

О том, что Агеев имеет определенное влияние на правоохранителей Томской области, уже было сказано много раз в различных СМИ. И этот факт упоминается в заявлении компании «Возрождение». О нем также говорил и Константин Азикеев.