Жители Башкирии «обвалили» звонками горячую линию IKEA в первый день распродажи

Жители Башкирии «обвалили» звонками горячую линию IKEA в первый день распродажи
Жители Башкирии «обвалили» звонками горячую линию IKEA в первый день распродажи
Сегодня, 12:32ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
В первый день распродажи мебельной компании пользователи столкнулись с проблемами в работе сайта, а также при попытках дозвониться до операторов горячей линии

С сегодняшнего дня в шведской мебельной сети IKEA стартует распродажа, приуроченная к уходу компании с российского рынка. Отметим, что распродажа проходит исключительно в онлайн-формате — магазины компании остаются с закрытыми ещё с марта 2022 года.

Сегодня же пользователи столкнулись с проблемами при оформлении заказов на сайте. Так, если вчера пользователи с трудом могли добавить избранные товары в корзину, то сегодня корзина вообще оказалась недоступна — сайт выдаёт ошибку. Корреспондент Mkset попытался дозвониться на горячую линию компанию, чтобы узнать о ситуации с работой сайта.

Однако, как сообщил голос на другом конце провода, в данный момент время ожидания ответа оператора может превышать 60 минут, добавив при этом, что для получения интересующей информации можно воспользоваться формой обратной связи на сайте IKEA.

Напомним, что о своем уходе с российского рынка компания объявила в конце июня 2022 года. Тогда же стало известно о проведении распродаж — сначала для сотрудников IKEA, а далее для всех желающих. Примечательно, что после данного заявления компании в сети появились объявления о поиске сотрудников магазина, готовых за вознаграждение выкупить определённые позиции. Размер вознаграждения варьировался от полутора до двух тысяч рублей.

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