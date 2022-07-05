Верховный суд Башкирии отказал ветерану без жилья в иске к Хабирову

Верховный суд Башкирии отказал ветерану без жилья в иске к Хабирову
Верховный суд Башкирии отказал ветерану без жилья в иске к Хабирову
Сегодня, 14:09ОбществоАзамат НуховФото: Ирина Тропина / 1MI
Верховный суд республики не удовлетворил жалобу ветерана Айдара Ахмедьяноав, с 1993 года стоящего очереди на получение жилья, сообщает «Ъ-Башкортостан»

По решению Верховного суда республики жалоба уфимца Айдара Ахмедьянова на решение Кировского райсуда Уфы осталась без удовлетворения. Об этом сообщает «Ъ-Башкортостан».

Сообщается, что в числе требований Ахмедьянова было признание незаконными действий главы региона Радия Хабирова и его подчинённых. Поводом же обращения в судебные инстанции со стороны мужчины послужили неоправдавшиеся ожидания о получении денежной субсидии на приобретение жилья.

Стоит отметить, что мужчина является ветераном и с 1993 года стоит в очереди на получение квартиры. Согласно приведённым в суде доводам истца, несмотря на то, что мужчина стоит первым в вышеупомянутой очереди, представители местных властей игнорируют федеральные законы и исполнение решения Конституционного Суда РФ.

При этом, по словам истца, в ответ на законные требования пользователя представители власти приводили «собственные заключения, противоречащие Конституции РФ». В суде, в свою очередь, отметили, что ответы на свои запросы Айдар Ахмедьянов получал, подчеркнув при этом, что «ответ на обращение носит информационный характер, не является властно-распорядительным и ненормативным правовым актом»

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