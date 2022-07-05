В день старта распродажи IKEA заявила, что прием заказов на сайте недоступен в Уфе

Однако в компании поспешили успокоить покупателей и сообщили, что товаров на складах достаточно, о чем сообщили в официальных соцсетях IKEA 5 июля.

Сегодня, 5 июля в Уфе должна была начаться онлайн-распродажа товаров мебельного гиганта IKEA, который покидает Россию. Ранее распродажа прошла для сотрудников компании, сегодня же товары могли приобрести все желающие, но исключительно онлайн. Однако сделать это оказалось фактически невозможно — желающие приобрести товары с полуночи мониторили сайт и уже тогда начали замечать трудности, товар было невозможно положить в корзину, не говоря уже об оплате. Буквально несколько минут назад в официальном аккаунте компании в соцсети ВКонтакте появилось сообщение о том, что по техническим причинам прием заказов через корзину на сайте временно недоступен, однако компания работает над решением возникшей проблемы. Желающим отовариться мебелью и другими товарами рекомендовали следить за обновлениями на сайте, а также напомнили, что товаров на складах достаточно.

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