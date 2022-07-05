Когда придет летнее тепло в Башкирию

Когда придет летнее тепло в Башкирию
Когда придет летнее тепло в Башкирию
Сегодня, 10:07ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI

Тепло в Башкирию придет в середине текущей недели

Теплый дней этим летом было совсем мало — июнь выдался дождливым и холодным, июль, кажется, также не обещает жаркой погоды.

В первую неделю июля жителей Башкирии практически ежедневно предупреждают об ухудшении погодных условий: дожди, грозы и сильные порывы ветра. Однако теплая погода в республики ожидается в скором времени.

По информации синоптиков Башгидрометцентра, завтра, 6 июля, температура воздуха днем поднимется до +25 градусов, однако прогнозируются кратковременные дожди и северный, северо-западный ветер. Уже в четверг, 7 июля, температура будет постепенно подниматься — столбик термометра покажет +22… +27 градусов.

Так, по предварительным данным синоптиков, летнее тепло в Башкирию должно прийти уже в середине текущей недели. К слову, среднемесячная температура в июле ожидается +18…+20 градусов, что является около нормы.

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