Сегодня, 5 июля, на оперативном совещании в ЦУРе глава регионального Роспотребнадзора заявила, что в Башкирии заболеваемость мышиной лихорадкой увеличилась в 5 раз в сравнении с прошлым годом. По ее словам, основная проблема роста заболевания заключается в недостаточной обработки территории.
— По расчетам рисков противочумного института «Микрон» предполагаемая территория для обработки при нашей ситуации составляет порядка 86 тыс. гектар. На сегодня мы обрабатываем только 49 тыс. га. Это тревожный фактор, который ставит республику в рейтинг неблагополучных регионов, Анна Казак
Отмечается, как правило, заражение мышиной лихорадкой происходит на природе, а именно во время прогулок в лесу, походов, а также сбора грибов, орехов, ягод и трав.
Кроме того, глава ведомства отметила города и районы Башкирии, в которых неблагоприятный прогноз по заболеваемости в текущем году. Наиболее высокие показатели в Уфе и близлежащих районах, а в самом перечне присутствуют 25 муниципалитетов: Архангельский, Бирский, Благоварский, Благовещенский, Гафурийский, Давлекановский, Иглинский, Илишевский, Ишимбайский, Караидельский, Кигинский, Краснокамский, Мишкинский, Нуримановский, Стерлитамакский, Татышлинский, Туймазинский, Уфимский, Янаульский районы, а также города Уфа, Нефтекамск, Октябрьский, Салават и Стерлитамак.
Ранее Анна Казак также заявляла, что ситуация с коллективным иммунитетом по COVID-19 — «Крайне тревожная».