В Башкирии у главы районного сельсовета нашли акции иностранных компаний

Глава сельсовета Шаранского района Игорь Файзуллин нарушил Федеральный закон, который запрещает отдельным категориям лиц открывать и иметь вклады, хранить наличные и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России, а также владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами.