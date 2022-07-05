В Башкирии осудили мужчину за пьяное и ложное сообщение о взрыве в ночном клубе

В Башкирии осудили мужчину за пьяное и ложное сообщение о взрыве в ночном клубе
В Башкирии осудили мужчину за пьяное и ложное сообщение о взрыве в ночном клубе
Сегодня, 19:13ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
22-летний мужчина раскаялся и признал свою вину, но все равно получил 3 года условного срока с испытательным сроком в год, сообщила пресс-служба судов 5 июля.

За ложное сообщение о готовящемся взрыве в ночном клубе молодой житель Нефтекамска приговорен Нефтекамским городским судом к трем годам лишения свободы, но лишь условно. Также 22-летнему мужчине назначили и испытательный срок на один год.

В марте нынешнего года молодой человек изрядно выпил горячительного в ночном клубе, взял телефон знакомого и с его помощью сообщил по экстренному номеру 112 о том, что в развлекательном заведении готовится взрыв. С какой целью мужчина сделал данное неоднозначное заявление – неизвестно.

22-летний телефонный хулиган полностью признал свою вину и в своем экстравагантном деянии раскаялся, к тому же дал явку с повинной и активно содействовал расследованию, все это суд счел смягчающими обстоятельствами. Однако приговор молодому мужчине еще не вступил в законную силу, а значит может быть обжалован.

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