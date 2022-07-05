Срыв распродажи IKEA, возврат «Нефтяника» и низкий коллективный иммунитет в Башкирии

Срыв распродажи IKEA, возврат «Нефтяника» и низкий коллективный иммунитет в Башкирии
Срыв распродажи IKEA, возврат «Нефтяника» и низкий коллективный иммунитет в Башкирии
Вчера, 21:51ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Попробовали собрать в одном материале все самые интересные новости Уфы и Башкирии от Mkset за 5 июля.

Сегодня жители Уфы рассчитывали ухватить на распродаже мебельного гиганта IKEA нужные предметы интерьера и прочие товары. Однако как только часы пробили полночь желающие отовариться стали сталкиваться с трудностями, товар нельзя было положить в корзину, не говоря о том, чтобы его оплатить. К обеду официальные соцсети магазина признали — сайт не выдерживает наплыва потенциальных покупателей, но успокоили тем, что товара в закромах хватит всем.

Только успели в Башкирии отменить масочный режим и прочие коронавирусные ограничения, как ситуация с коллективным иммунитетом в регионе стала «тревожной». Именно такой ее назвала на сегодняшней оперативке в правительстве Башкирии главный санитарный врач республики Анна Казак. Спасение власти видят только в ревакцинации.

Мусорный вопрос сегодня также находился на повестке дня. На оперативке в правительстве Радий Хабиров в очередной раз гневался на оператора ТКО «Дюртюлимелиоводстрой» и заявил, что больше с коллегами не работают. Глава строго наказал довести дело до конца. Также о твердых коммунальных отходах говорили сегодня и на совещании в Курултае. Особое внимание там уделили дважды горевшей прошлым летом свалке в Черкассах в Уфимском районе, модернизировать ее нецелесообразно, да и надзорные органы 1 июля велели свалочку прикрыть.

А еще сегодня домашний стадион футбольного клуба «Уфа» вновь стал стадионом «Нефтяник» и больше не будет «BetBoom Ареной». Все потому, что клуб и букмекерская компания прекратили сотрудничество. Произошло это без скандалов и по обоюдному согласию сторон.

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