Сайт IKEA в Уфе стал выдавать ошибку после начала последней онлайн-распродажи 5 июля

Сегодня, 5 июля, в Уфе стартовал большая онлайн распродажа товаров IKEA со склада. Отметим, что добавить необходимые позиции в виртуальную корзину можно был еще вчера, 4 июля, однако наполнить ее удавалось со второго-третьего раза. Функция оформления заказа на тот момент была недоступна.
Уже сегодня корзина IKEA не загружается — сайт выдает ошибку. Добавить в корзину другие товары из каталога также пока невозможно.
Напомним, что компания IKEA приняла решение не возобновлять розничную продажу товаров для дома в России «в обозримом будущем». Тогда же было объявлено, что состоится большая распродажа остатков со складов IKEA сначала для сотрудников компании, а после для обычных жителей.
К слову, в сети уже искали сотрудников IKEA, готовых за вознаграждение выкупить товары с распродажи.