Родившиеся на крыше банка «Уралсиб» в Уфе соколы-сапсаны встали на крыло

— В период с 23 июня по 1 июля птенцов неоднократно поднимали с территории внутреннего двора банка, с парковки и с других площадок на уровень крыши трехэтажного пристроя главного здания. Дело в том, что соколята быстро устают, могут приземлиться рядом с опасными объектами, рядом с автомобилями, Эльза Габбасова.