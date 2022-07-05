Родившиеся на крыше банка «Уралсиб» в Уфе соколы-сапсаны встали на крыло

Банк «Уралсиб» завершил онлайн-трансляцию с места гнездования соколов-сапсанов 2 июля. Отметим, что длилась она 57 дней, за это время в трансляции были показано вылупление птенцов, их кормление и взросление, кольцевание, а также первые полеты. Всего в потомстве насчитывалось 4 птенца, которых назвали Пионерия, Спартак, Уфа и Салават.
Так, на крыло молодые сапсаны встали уже к началу июля. По словам орнитолога проекта Эльзы Габбасовой, в текущем году сроки вылета птенцов из гнезда сдвинулись на 4-5 дней.
— В период с 23 июня по 1 июля птенцов неоднократно поднимали с территории внутреннего двора банка, с парковки и с других площадок на уровень крыши трехэтажного пристроя главного здания. Дело в том, что соколята быстро устают, могут приземлиться рядом с опасными объектами, рядом с автомобилями, Эльза Габбасова.
Известно, что прилетели соколы-сапсаны на крышу банка каждую весну в 20-х числах, а улетают из Уфы уже с наступлением холодов — в конце сентября или в октябре.