Министр экологии заявил, что модернизация мусорного полигона под Уфой нецелесообразна

Министр экологии заявил, что модернизация мусорного полигона под Уфой нецелесообразна
Министр экологии заявил, что модернизация мусорного полигона под Уфой нецелесообразна
Сегодня, 18:40ОбществоИрина ДеревянчукФото: Mkset.ru
Министр экологии Башкирии Нияз Фазылов заявил, что заменить его должен современный объект на совещании в Курултае 5 июля.

В прошлую пятницу 1 июля стало известно о том мусорный полигон в Черкассах под Уфой исключили из госреестра объектов размещения отходов, а значит использовать его нельзя. Сообщило об этом Южно-Уральское управление Росприроднадзора.

Сегодня тему с полигоном в Черкассах продолжили обсуждать на совещании по реформе обращения с твердыми коммунальными отходами в Курултае Башкирии, в котором участие принимал даже сенатор от Башкирии Ирек Ялалов. Ничего хорошего для полигона, а точнее для его работы, в ходе совещания не прозвучало и даже наоборот.

Так министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов модернизацию данного полигона счел нецелесообразной, и заявил, что заменить перегруженный полигон в Уфимском районе должен уже другой объект, где отходы будут не просто складироваться, а обрабатываться, захораниваться и утилизироваться.

Напомним, прошлым жарким летом 2021 года полигон неоднократно горел. Тогда же природоохранная прокуратура выявила на полигоне ряд нарушений, вопреки заявления руководства объекта о том. что свалка загорелась от жары и парникового эффекта. После первого пожара на полигоне глава Башкирии Радий Хабиров пригрозил отправить в отставку руководство полигона, если мусор загорится снова. Мусор вновь загорелся в августе 2021, а Mkset удалось сделать видеорепортаж с горящей свалки.

Но как мы можем видеть и сегодня — никого из руководства полигона ТКО так и не уволили. Стоит добавить и то, что руководитель МУП «Спецавтохозяйство по уборке города Уфы» (известного как МУП «САХ») все еще рассчитывает получить положительное заключение на модернизацию, для которой между тем нужны как инвесторы так и господдержка, и даже озвучил сроки в которые рассчитывает на получения разрешения на модернизацию — к ноябрю 2022 года.

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