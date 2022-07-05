Минеева: Объем поддержки компаний на данный момент составляет около 46 млрд рублей

Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева поддержала депутата Московской городской думы Александра Семенникова, который заявил, что широкие меры поддержки бизнеса в Москве и устранение административных барьеров в условиях санкций создают пространство для новых возможностей.

Татьяна Минеева отметила, что в настоящее время правительством Москвы реализовано более 50 различных мероприятий поддержки с финансированием на сумму около 83 млрд рублей, из которых 46 млрд рублей пойдут на помощь бизнесу. Об этом пишет vostokmedia.com. “Отвечая на запросы бизнеса, в том числе через институт уполномоченного, столичные власти уже реализовали многие востребованные меры поддержки и сервисы для предпринимателей: льготное онлайн-кредитование МСП на любые цели до 5 млн рублей без залога, поручительств и длительного сбора документов; льготные кредиты и гранты до 100 млн руб. на создание импортозамещающих производств; сервис подбора альтернативных поставщиков; площадка товарной кооперации на портале поставщиков; центр поддержки промышленности. При этом наша основная задача - сфокусировать меры поддержки и убрать административные барьеры”, - прокомментировала она. Как рассказал Александр Семенников, сегодня в Москве эффективно работают более 270 федеральных и 70 местных мер поддержки бизнеса, целью которых является сохранение рабочих мест, создание импортозамещающих мощностей, а также развитие экономических возможностей в городе. Кроме того, парламентарий отметил, что эти меры являются логическим продолжением реализованных ранее задач. Запущенные в последние месяцы меры позволяют снизить административные барьеры, а также дают возможность быстро заместить нарушенные логистические цепочки и ускорить локализацию производств. За первый квартал нынешнего года в Москве зарегистрировано на семь процентов больше ИП, чем за аналогичный период прошлого года. Уровень безработицы в столице, наоборот, падает: в мае безработных стало меньше почти на 12 процентов по сравнению с маем прошлого года. Как проинформировала председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева, использование механизма офсетного контракта в качестве меры поддержки предпринимателей открывает новые возможности для становления импортозамещающих производств в столице. “С 1 июля вступили в силу изменения в характеристиках офсетного контракта: теперь необходимо инвестировать в производство меньшие суммы - не от одного миллиарда рублей, а от 100 миллионов, что существенно расширит поле для применения этого механизма”, - отметила Гусева.

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