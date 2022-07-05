Адвокат ректора РАНХиГС сообщил, что Владимиру Мау не предъявляли новых обвинений

Адвокат ректора РАНХиГС сообщил, что Владимиру Мау не предъявляли новых обвинений
Адвокат ректора РАНХиГС сообщил, что Владимиру Мау не предъявляли новых обвинений
Сегодня, 18:39ОбществоФото: er.ru
Алексей Дудник рассказал, что в настоящий момент актуальным остается обвинение, которое было оглашено в суде. В новой редакции его Владимиру Мау не предъявляли.

Напомним, ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимира Мау задержали 30 июня. Об этом пишут «Новые известия».

Мау своей вины не признает, настаивая на абсурдности обвинений в свой адрес. До 7 августа он отбывает домашний арест в своей московской квартире. Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Как следует из материалов дела, показания на Мау дала экс-замминистра просвещения Марина Ракова: она содержится под стражей по делу о хищении. Следствие провело между ними очную ставку, в ходе которой ректор отверг обвинения.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау был помещен под домашний арест по решению Тверского райсуда Москвы. Стало известно, что Мау не предъявляли обвинения в хищении средств в размере 21 миллиона рублей, как сообщали СМИ. В постановлении речь идет о хищении денежных средств в особо крупном размере в сумме свыше миллиона рублей.

Ранее фигурантами дела об оформлении подложных трудовых договоров стали экс-замминистра просвещения Марина Ракова и ректор Шанинки Сергей Зуев. Их обвиняют в фиктивном трудоустройстве 12 человек, которые, как предполагают следователи, получили как раз около 21 миллиона рублей, фактически не работая в Институте общественных наук РАНХиГС.

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