Житель Башкирии предложил сделать памятником природы геологическое плато

В качестве доводов мужчина рассказывает о том, что на плато расположены 4 карликовых шихана, также, там можно увидеть множество редких птиц, зверей и растений. Еще одним аргументом в пользу присвоение памятника он называет события во время гражданской войны, а столкновение Колчака и вооружённых сил советской власти.