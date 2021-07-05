Житель Башкирии предложил сделать памятником природы геологическое плато

Житель деревни Верхнеюлдашево Мелеузовского района написал обращение главе Башкирии Радию Хабирову. Он попросил присвоить статут природного памятника геологическому плато, которое расположено у реки Белая близ деревни, где проживает мужчина.
— Прошу оказать помощь со стороны органов власти РБ в присвоении статуса памятник природы уникальному геологическому плато. А также развития дальнейшего внутреннего туристического потенциала данного района, — гласит текст обращения.
В качестве доводов мужчина рассказывает о том, что на плато расположены 4 карликовых шихана, также, там можно увидеть множество редких птиц, зверей и растений. Еще одним аргументом в пользу присвоение памятника он называет события во время гражданской войны, а столкновение Колчака и вооружённых сил советской власти.
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