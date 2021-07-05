Житель Башкирии предложил сделать памятником природы геологическое плато

Житель Башкирии предложил сделать памятником природы геологическое плато
Житель Башкирии предложил сделать памятником природы геологическое плато
5 июля, 08:26ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: Tsibin Konstantin/wikipedia.org
По словам мужчины, на этом участке происходило военное столкновение войск Колчака.

Житель деревни Верхнеюлдашево Мелеузовского района написал обращение главе Башкирии Радию Хабирову. Он попросил присвоить статут природного памятника геологическому плато, которое расположено у реки Белая близ деревни, где проживает мужчина.

— Прошу оказать помощь со стороны органов власти РБ в присвоении статуса памятник природы уникальному геологическому плато. А также развития дальнейшего внутреннего туристического потенциала данного района, — гласит текст обращения.

В качестве доводов мужчина рассказывает о том, что на плато расположены 4 карликовых шихана, также, там можно увидеть множество редких птиц, зверей и растений. Еще одним аргументом в пользу присвоение памятника он называет события во время гражданской войны, а столкновение Колчака и вооружённых сил советской власти.

Ранее в Минэкологии Башкирии рассказали о том, что считают возможным создание туркластера возле Инзерских Зубчаток.

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