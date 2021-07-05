Вирусолог рассказал о пользе массовой вакцинации от COVID-19 в борьбе с пандемией

Вирусолог рассказал о пользе массовой вакцинации от COVID-19 в борьбе с пандемией
Вирусолог рассказал о пользе массовой вакцинации от COVID-19 в борьбе с пандемией
5 июля, 22:24ОбществоФото: pxhere.com
Доктор медицинских наук по вирусологии Анатолий Альтштейн рассказал, почему массовая вакцинация населения так необходима в текущей эпидемиологической ситуации.

Как сообщает RT, эксперт призывает граждан вакцинироваться в массовом порядке. Какими это будет достигнуто способами – поощрением или агитацией властей – не столь важно, но сейчас необходимо провакцинировать большую часть населения эффективной вакциной.

Анатолий Альтштейн заверил, что на этапе подготовки к вакцинации проверять уровень антител необязательно. Специалист рекомендует каждому гражданину привиться надежной, эффективной вакциной, а через полгода повторить данную процедуру. Также допускается сначала привиться одной вакциной, а потом сделать ревакцинацию другим препаратом. Но пока данное решение еще не утверждено официально. Так как в основе любой вакцины от коронавируса лежит вирусный белок, значит, все препараты подобного рода совместимы, но пока официального решения на этот счет нет.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы