Вирусолог рассказал о пользе массовой вакцинации от COVID-19 в борьбе с пандемией

Анатолий Альтштейн заверил, что на этапе подготовки к вакцинации проверять уровень антител необязательно. Специалист рекомендует каждому гражданину привиться надежной, эффективной вакциной, а через полгода повторить данную процедуру. Также допускается сначала привиться одной вакциной, а потом сделать ревакцинацию другим препаратом. Но пока данное решение еще не утверждено официально. Так как в основе любой вакцины от коронавируса лежит вирусный белок, значит, все препараты подобного рода совместимы, но пока официального решения на этот счет нет.