В Уфе появятся пять ретро-вагонов к 450-летию города

На мероприятии руководитель региона посетил стенд концерна и обсудил с генеральным директором холдинга Александром Потаповым перспективы взаимодействия с Башкирией. «Уралвагонзавод» намерен размещать новые заказы на Уральском пружинном заводе в Белорецке.
Также они обсудили обновление трамвайного парка в Уфе и Салавате. Завод представил главе республики односекционный низкопольный трамвайный ретро-вагон марки 71–415Р.
— Сегодня я посмотрел, как на «Уралвагонзаводе» сделали необычный ретро-трамвай. После выставки будем обсуждать закупку этих вагонов к 450-летию Уфы. Заключим контракт на покупку пяти таких трамваев, которые будут курсировать по исторической части Уфы, перевозить жителей и гостей города, — сообщил Радий Хабиров.