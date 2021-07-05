В Уфе появятся пять ретро-вагонов к 450-летию города

В Уфе появятся пять ретро-вагонов к 450-летию города
В Уфе появятся пять ретро-вагонов к 450-летию города
5 июля, 20:23ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Сайт главы Башкирии
Власти Башкирии планируют закупить пять ретро-трамваев у «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех»). Об этом заявил глава республики Радий Хабиров после посещения Международной промышленной выставки «Иннопром-2021» в Екатеринбурге.

На мероприятии руководитель региона посетил стенд концерна и обсудил с генеральным директором холдинга Александром Потаповым перспективы взаимодействия с Башкирией. «Уралвагонзавод» намерен размещать новые заказы на Уральском пружинном заводе в Белорецке.

Также они обсудили обновление трамвайного парка в Уфе и Салавате. Завод представил главе республики односекционный низкопольный трамвайный ретро-вагон марки 71–415Р.

— Сегодня я посмотрел, как на «Уралвагонзаводе» сделали необычный ретро-трамвай. После выставки будем обсуждать закупку этих вагонов к 450-летию Уфы. Заключим контракт на покупку пяти таких трамваев, которые будут курсировать по исторической части Уфы, перевозить жителей и гостей города, — сообщил Радий Хабиров.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы