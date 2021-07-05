В Уфе появятся пять ретро-вагонов к 450-летию города

Власти Башкирии планируют закупить пять ретро-трамваев у «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех»). Об этом заявил глава республики Радий Хабиров после посещения Международной промышленной выставки «Иннопром-2021» в Екатеринбурге.

На мероприятии руководитель региона посетил стенд концерна и обсудил с генеральным директором холдинга Александром Потаповым перспективы взаимодействия с Башкирией. «Уралвагонзавод» намерен размещать новые заказы на Уральском пружинном заводе в Белорецке. Также они обсудили обновление трамвайного парка в Уфе и Салавате. Завод представил главе республики односекционный низкопольный трамвайный ретро-вагон марки 71–415Р. — Сегодня я посмотрел, как на «Уралвагонзаводе» сделали необычный ретро-трамвай. После выставки будем обсуждать закупку этих вагонов к 450-летию Уфы. Заключим контракт на покупку пяти таких трамваев, которые будут курсировать по исторической части Уфы, перевозить жителей и гостей города, — сообщил Радий Хабиров.

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