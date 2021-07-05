В России выросли страховые выплаты заболевшим коронавирусом

В первом квартале этого года выплаты страховых компаний больным коронавирусом на 8% превысили результат за целый 2020 год. Об этом сообщают «Известия».
Средняя стоимость страховки от COVID-19 колебалась от 3,3 тыс. до 8,4 тыс. руб., а процент отказов гражданам — от 3 до 20%.
Самый большой объем средств по специализированным полисам клиентам направили в «АльфаСтраховании». В «Согласии» сумма возмещения по полисам от ковида с января по март оказалась в три раза больше той, что была в предыдущем году — на уровне 16 млн руб.
Как отмечается, такая динамика обусловлена усилением контроля Центробанка над страховщиками, предлагающими покрытие рисков заболевания коронавирусом. На показатели повлиял и пик распространения коронавируса, который пришелся на конец 2020 года и заставил граждан приобрести такие страховки.
Напомним, страховые компании стали продавать полисы, которые покрывают риски вакцинации от коронавируса. С начала 2021 года объем страховых премий по подобным полисам достиг приблизительно 100–200 млн руб.