В РФ опять растет заболеваемость коронавирусной инфекцией

Это рекордное число с января текущего года. Увеличились и косвенные показатели, говорящие о распространении инфекции, пишет infox.ru.
Сообщается и о росте числа умерших от осложнений коронавирусной инфекции – за сутки скончались почти 700 пациентов, накануне их было 679.
Традиционно наибольшее число новых случаев заражения фиксируется в Москве – 4446 за сутки, это более чем на 500 человек больше, чем сутками ранее. Также тревожно в Санкт-Петербурге – 1700 заболевших.
В России сейчас распространяется индийский штамм. Он отличает быстрое распространение, большая заразность. А также то, что он имеет несколько иные симптомы заболевания. Раньше считалось, что главными симптомами заболевания являются потеря вкуса и обоняния. Однако индийский штамм вызывает расстройство желудка. Именно поэтому многие заболевшие думают, что они отравились и не вызывают врача.