В РФ опять растет заболеваемость коронавирусной инфекцией

В РФ опять растет заболеваемость коронавирусной инфекцией
В РФ опять растет заболеваемость коронавирусной инфекцией
Вчера, 01:05ОбществоФото: pixabay.com
После кратковременного спада в Российской Федерации опять фиксируется рост новых случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки в столице заболели более 24 000 человек.

Это рекордное число с января текущего года. Увеличились и косвенные показатели, говорящие о распространении инфекции, пишет infox.ru.

Сообщается и о росте числа умерших от осложнений коронавирусной инфекции – за сутки скончались почти 700 пациентов, накануне их было 679.

Традиционно наибольшее число новых случаев заражения фиксируется в Москве – 4446 за сутки, это более чем на 500 человек больше, чем сутками ранее. Также тревожно в Санкт-Петербурге – 1700 заболевших.

В России сейчас распространяется индийский штамм. Он отличает быстрое распространение, большая заразность. А также то, что он имеет несколько иные симптомы заболевания. Раньше считалось, что главными симптомами заболевания являются потеря вкуса и обоняния. Однако индийский штамм вызывает расстройство желудка. Именно поэтому многие заболевшие думают, что они отравились и не вызывают врача.

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