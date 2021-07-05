В Минздраве Башкирии назвали причину отмены фестиваля в честь Дня семьи в Бирске

В Министерстве здравоохранения Башкирии объяснили, почему фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности в Бирске был отменён. Мероприятие должно было состояться 8 июля.

По словам министра здравоохранения республики Максима Забелина, сейчас ситуация с коронавирусом в регионе стабильная, однако отмечается рост заболевших. Не только в республике, но и во всём мире пандемия не останавливается, сообщает ИА «Башинформ». — Оперштабом было принято решение о переносе семейного фестиваля на более поздний период. Это связано в том числе с проводимой в Уфе в настоящее время VI Всемирной фольклориадой, и основные силы Минздрава и служб Роспотребнадзора задействованы для обеспечения необходимой санитарно-эпидемиологической безопасности и профилактических мероприятий на мероприятиях масштабного форума, — добавил министр. Когда пройдет данный фестиваль в Бирске, станет известно позже. Решение будет согласовано с участниками и организаторами мероприятия. Напомним, ранее пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Башкирии сообщила, что фестиваль отменили «из-за эпидемиологической ситуации в республике, и во избежание распространения коронавирусной инфекции».

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