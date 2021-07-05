В Казани автоинспекторы к 85-летию ГИБДД станцевали шаффл и зачитали рэп

К 85-летию ГИБДД сотрудники Госавтоинспекции Казани сняли клип. Ролик на котором инспекторы станцевали шаффл на ступеньках главного здания республиканского ГИБДД, устроили флешмоб с фейерверком на крыше казанской Чаши, и зачитали рэп.