В Казани автоинспекторы к 85-летию ГИБДД станцевали шаффл и зачитали рэп

Клип сотрудники разместили в официальном Instagram-аккаунте и сорвали овации публики.
К 85-летию ГИБДД сотрудники Госавтоинспекции Казани сняли клип. Ролик на котором инспекторы станцевали шаффл на ступеньках главного здания республиканского ГИБДД, устроили флешмоб с фейерверком на крыше казанской Чаши, и зачитали рэп.
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