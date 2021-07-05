В Бирске из-за пандемии отменили фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности

В Бирске из-за пандемии отменили фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности
В Бирске из-за пандемии отменили фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности
5 июля, 12:24ОбществоИрина ДеревянчукФото: nat-geo.ru
Пока по всей республике проходят мероприятия Фольклориады, семейный праздник отменили, как и в прошлом году.

8 июля в Бирске планировалось провести фестиваль в честь Дня Петра и Февронии, Дня семьи, любви и верности. Однако пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Башкирии сообщила об отмене мероприятия «из-за эпидемиологической ситуации в республике, и во избежание распространения коронавирусной инфекции». Об этом стало известно сегодня

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Праздничное мероприятие должно было пройти на Октябрьской площади города на свежем воздухе под открытым небом. На фестивале ждали выступления московских гостей – Марину и Дмитрия Харатьян. Было заявлено о планах наградить медалями отличившиеся семьи Башкирии.

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