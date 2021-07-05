В Башкирии начал действовать закон о туристских маршрутах

Напомним, ранее спикер Госсобрания республики Константин Толкачев отметил, что благодаря этому закону удастся избежать случаев, подобных вырубке леса на Инзерских зубчатках. Он заявил, что этот случай произошёл как раз из-за того, что туристская локация не обозначена ни в каких документах. Лесопользователь занимался заготовкой древесины на законных основаниях, но по факту мы получили варварскую вырубку леса в живописном уголке республики. Если туристские маршруты получат правовое оформление, подобные случаи больше не повторятся