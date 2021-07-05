В Башкирии начал действовать закон о туристских маршрутах

В Башкирии начал действовать закон о туристских маршрутах
В Башкирии начал действовать закон о туристских маршрутах
5 июля, 19:34ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
В Башкирии вступил в силу закон о туристских маршрутах. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации республики.

Теперь в республиканском законодательстве закреплён правовой статус туристского маршрута, регламентированы цели и принципы его эксплуатации. Информация о туристических тропах будет включаться в реестр туристских ресурсов Башкирии.

Напомним, ранее спикер Госсобрания республики Константин Толкачев отметил, что благодаря этому закону удастся избежать случаев, подобных вырубке леса на Инзерских зубчатках. Он заявил, что этот случай произошёл как раз из-за того, что туристская локация не обозначена ни в каких документах. Лесопользователь занимался заготовкой древесины на законных основаниях, но по факту мы получили варварскую вырубку леса в живописном уголке республики. Если туристские маршруты получат правовое оформление, подобные случаи больше не повторятся

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