В Башкирии могут поднять плату за капремонт из-за подорожания стройматериалов

О необходимости поднять плату за капительный ремонт в многоквартирных домах замминистра озвучил на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.
По словам Егорова это связано с тем, что сейчас подорожали некоторые строительные материалы.
— Мы предлагаем без дополнительных конкурсов и аукционов производить удорожание контрактов по капитальному ремонту до 25%. Мы считаем, что это поддержит фонды капремонта, — сообщил он.
Также стало известно о том, что Минстрой разработал соответствующее постановление правительства. Данная мера позволит избежать риски срыва контрактов по капремонту, поскольку стоимость работ значительно вырастет.
Отмечается, что в некоторых регионах, несмотря на то, что программа капремонта действует несколько нет, ни разу не поднималась стоимость за данную услугу.
Жители Башкирии восприняли новость негативно.
— Дорожание должно быть равно официальной инфляции и ни как не больше, — возмутился в комментариях в одном из телеграм-каналов пользователь с ником drew.
Ранее стало известно о том, что в Башкирии до конца года не изменится плата за вывоз мусора.