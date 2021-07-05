В Башкирии могут поднять плату за капремонт из-за подорожания стройматериалов

В Башкирии могут поднять плату за капремонт из-за подорожания стройматериалов
В Башкирии могут поднять плату за капремонт из-за подорожания стройматериалов
5 июля, 11:33ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Подобное предложение озвучил замглавы Минстроя России Максим Егоров.

О необходимости поднять плату за капительный ремонт в многоквартирных домах замминистра озвучил на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.

По словам Егорова это связано с тем, что сейчас подорожали некоторые строительные материалы.

— Мы предлагаем без дополнительных конкурсов и аукционов производить удорожание контрактов по капитальному ремонту до 25%. Мы считаем, что это поддержит фонды капремонта, — сообщил он.

Также стало известно о том, что Минстрой разработал соответствующее постановление правительства. Данная мера позволит избежать риски срыва контрактов по капремонту, поскольку стоимость работ значительно вырастет.

Отмечается, что в некоторых регионах, несмотря на то, что программа капремонта действует несколько нет, ни разу не поднималась стоимость за данную услугу.

Жители Башкирии восприняли новость негативно.

— Дорожание должно быть равно официальной инфляции и ни как не больше, — возмутился в комментариях в одном из телеграм-каналов пользователь с ником drew.

Ранее стало известно о том, что в Башкирии до конца года не изменится плата за вывоз мусора.

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