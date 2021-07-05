Самолет из Уфы совершил экстренную посадку в Москве

Самолет из Уфы совершил экстренную посадку в Москве
Самолет из Уфы совершил экстренную посадку в Москве
5 июля, 11:05ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
По предварительной информации, у самолета возникли проблемы с передним шасси.

Airbus совершавший рейс из Уфы в Москву совершил аварийную посадку в Шереметьево. Об этом сообщает «Интерфакс» сегодня, 5 июля.

По предварительным данным, прежде чем пойти на аварийную посадку, командир самолета сообщил о неисправности передней стойки шасси.

Службы аэропорта были приведены в повышенную готовность. Посадка самолета прошла успешно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Накануне жители Башкирии были вынужденны ожидать одиннадцать часов рейс в Сочи. Причиной задержки рейса стала неисправность самолета и его замена на другой авиатранспорт.

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