Самолет из Уфы совершил экстренную посадку в Москве

Airbus совершавший рейс из Уфы в Москву совершил аварийную посадку в Шереметьево. Об этом сообщает «Интерфакс» сегодня, 5 июля.
По предварительным данным, прежде чем пойти на аварийную посадку, командир самолета сообщил о неисправности передней стойки шасси.
Службы аэропорта были приведены в повышенную готовность. Посадка самолета прошла успешно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Накануне жители Башкирии были вынужденны ожидать одиннадцать часов рейс в Сочи. Причиной задержки рейса стала неисправность самолета и его замена на другой авиатранспорт.