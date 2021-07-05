Радий Хабиров выложил трогательное фото с сыном

Радий Хабиров выложил трогательное фото с сыном
Радий Хабиров выложил трогательное фото с сыном
5 июля, 08:50ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: vk.com/radiyhabirov
Он посвятил его всем отцам.

Глава республики Радий Хабиров выложил трогательное фото с сыном на своей личной странице во «Вконтакте» накануне, 4 июля.

На фото Радий Хабиров судя по всем находится на ледовой арене и облачен в хоккейную форму и коньки. Рядом с ним стоит один из его сыновей, трехлетний Фарит и с улыбкой смотрит на своего отца. Малыш также облачен в хоккейную форму и уверенно стоит на коньках. Также мальчика за руку держит женщина, скорее всего это его мама Карине Хабирова.

Всем папам посвящается)… наши сыновья всегда берут с нас пример… — подписал снимок глава Башкирии.

Ранее Радий Хабиров опубликовал фото с изображением поделки, которую смастерил ему в подарок трехлетний Фарит.

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