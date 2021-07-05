Радий Хабиров выложил трогательное фото с сыном

На фото Радий Хабиров судя по всем находится на ледовой арене и облачен в хоккейную форму и коньки. Рядом с ним стоит один из его сыновей, трехлетний Фарит и с улыбкой смотрит на своего отца. Малыш также облачен в хоккейную форму и уверенно стоит на коньках. Также мальчика за руку держит женщина, скорее всего это его мама Карине Хабирова.