Глава республики Радий Хабиров выложил трогательное фото с сыном на своей личной странице во «Вконтакте» накануне, 4 июля.
На фото Радий Хабиров судя по всем находится на ледовой арене и облачен в хоккейную форму и коньки. Рядом с ним стоит один из его сыновей, трехлетний Фарит и с улыбкой смотрит на своего отца. Малыш также облачен в хоккейную форму и уверенно стоит на коньках. Также мальчика за руку держит женщина, скорее всего это его мама Карине Хабирова.
— Всем папам посвящается)… наши сыновья всегда берут с нас пример… — подписал снимок глава Башкирии.
Ранее Радий Хабиров опубликовал фото с изображением поделки, которую смастерил ему в подарок трехлетний Фарит.