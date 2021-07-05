Прямая линия с Путиным, коэффициент смертности и жара. Итоги недели в Башкирии

Прямая линия с Путиным, коэффициент смертности и жара. Итоги недели в Башкирии
Прямая линия с Путиным, коэффициент смертности и жара. Итоги недели в Башкирии
5 июля, 09:34ОбществоТимур Алмаев
Напоминаем о главных событиях, произошедших за последнюю неделю в Башкирии.

На минувшей неделе прошла прямая линия с Владимиром Путиным. Президент России ответил на вопрос жительницы Уфы, которая спросила о том, когда в республике будет введена мелиорация. Путин рассказал о выделенных на нее миллиардах.

Первого июля произошло повышение тарифов на коммунальные услуги. По данным Госкомитета РБ по тарифам, в республике общая сумма платежей за все услуги изменится не более, чем на 5,8%. Активист движения «СтопБашРТС» Иван Апаев сегодня же вышел к зданию Госкомитета по тарифам с плакатом, на котором движение «благодарит» главу Госкомиета Светлану Бурдюк за ежегодное повышение тарифов.

Студенты УГАТУ в социальных сетях запустили флешмоб, где просят главу Башкирии Радия Хабирова и ректора вуза Сергея Новикова не допустить перенос одну из кафедр на другой факультет. Они считают данное действие незаконным и планируют подать коллективный иск в суд. Однако, в УГАТУ все же приняли окончательное решение о реорганизации вуза. На заседании ученого совета, которое прошло накануне, 30 июня, было решено реорганизовать несколько кафедр вуза. Изменения в работе коснутся 3 кафедр.

В Уфе стала известна точная дата открытия путепровода на Заки Валиди. К этой дате планируется запустить движение автомобилей по реконструированной дороге, также будут демонтированы временные светофоры на проспекте Салавата Юлаева.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров внес изменения в показатели коэффициента смертности на 2021 год. Теперь данный показатель увеличился.

В Башкирии на сегодняшний 89 учеников сдали ЕГЭ на максимальные сто баллов. Радий Хабиров заявил, что такие студенты должны получать от ста тысяч рублей. Министерству образования дали поручение разработать план и подготовить бюджет. Средства будут выдавать либо разово, либо в виде стипендии.

Хакеры взломали сайт мэрии Уфы и разместили на нем ссылки на интим-услуги. Это не первый случай взлома сайта уфимской администрации.

В поселке Енгалышево Чишминского района жара достигла своего пикового уровня. Местные жители сфотографировали уличный термометр и поделились кадром в социальных сетях. Градусник показал +42 градуса, когда как по данным Башгидрометцентра максимальное значение не должно было превышать +34 градусов тепла.

Такой была минувшая неделя в Башкирии. Мы будем следить за развитием событий.

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