Прямая линия с Путиным, коэффициент смертности и жара. Итоги недели в Башкирии

Студенты УГАТУ в социальных сетях запустили флешмоб, где просят главу Башкирии Радия Хабирова и ректора вуза Сергея Новикова не допустить перенос одну из кафедр на другой факультет. Они считают данное действие незаконным и планируют подать коллективный иск в суд. Однако, в УГАТУ все же приняли окончательное решение о реорганизации вуза. На заседании ученого совета, которое прошло накануне, 30 июня, было решено реорганизовать несколько кафедр вуза. Изменения в работе коснутся 3 кафедр.