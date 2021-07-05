От последствий коронавируса скончался народный артист Владимир Меньшов

От последствий коронавируса скончался народный артист Владимир Меньшов
От последствий коронавируса скончался народный артист Владимир Меньшов
5 июля, 22:27ОбществоФото: pxhere.com
Российский режиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов ушел из жизни в возрасте 81 года. Причиной смерти послужили осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Информация о смерти артиста поступила от киностудии “Мосфильм”. Когда пройдет церемония прощания, пока неизвестно.

Как пишет RT, представители киностудии выразили соболезнования коллегам, семье и близким людям великого советского и российского артиста. Владимир Меньшов выступал членом правления “Мосфильма”.

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