От последствий коронавируса скончался народный артист Владимир Меньшов
От последствий коронавируса скончался народный артист Владимир Меньшов
5 июля, 22:27ОбществоФото: pxhere.com
Российский режиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов ушел из жизни в возрасте 81 года. Причиной смерти послужили осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Информация о смерти артиста поступила от киностудии “Мосфильм”. Когда пройдет церемония прощания, пока неизвестно.
Как пишет RT, представители киностудии выразили соболезнования коллегам, семье и близким людям великого советского и российского артиста. Владимир Меньшов выступал членом правления “Мосфильма”.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор Алмаев Т.Р.
Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58
WhatsApp редакции: +7(347) 216-00-58
Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2