Не Техас? Власти Уфы подтвердили нехватку водителей маршруток после жалоб уфимцев

Жители Демского района с апреля текущего года жалуются на долгое ожидание маршруток № 257к. К слову, это единственный маршрут в центр города по Проспекту Октября, идущий из растущего микрорайона «Серебряный ручей». Мэрия прокомментировала ситуацию.

Уфимские чиновники полагают, что на сегодняшний день количество маршрутов общественного транспорта в Демском районе «удовлетворяет потребность населения жителей в транспортных услугах». Ранее журналисту Mkset удалось пообщаться с одним из водителей автобуса по данному маршруту, который признался, что водители автобусов № 257к просто объявили забастовку и отказываются выходить на линию. Причиной всему этому стала транспортная карта «Алга», которую водителей заставляют принимать под угрозой штрафа. По словам мужчины, теперь демским водителям просто стало невыгодно работать. В диспетчерской перевозчика ООО «Альянс СКД» журналисту Mkset сообщили, что сокращение количества автобусов по маршруту 257к связано с пандемией и уменьшением пассажиропотока. — В настоящее время муниципальный маршрут регулярных перевозок № 257к «Ул. Дагестанская — Больница № 21» недоукомплектован необходимым количеством транспортных средств, в связи с чем перевозки по данному маршруту осуществляются с увеличенными интервалами движения. Сократить интервалы движения маршрутов и продлить их время работы на данный момент не представляется возможным ввиду нехватки водительского состава. Для урегулирования работы маршрутов перевозчиками ведется прием на работу водителей с автобусами. Перевозки будут осуществляться по утвержденному расписанию движения после набора необходимого количества водителей с транспортными средствами, — сообщили в пресс-службе мэрии города. Также чиновники отметили, что в июне 2021 года с 21 до 22 часов была проведена проверка, в результате которой «средний интервал движения по маршруту составил 20 минут, средняя наполняемость автобуса пассажирами составила два балла». — Для решения вопроса работы маршрутных автобусов в вечернее время перевозчиками ведется прием на работу водителей с автобусами. При укомплектовании штата водителей перевозки будут осуществляться по утвержденному расписанию движения в двухсменном режиме работы. Кроме того, в администрации Уфы обратили внимание на то, что в настоящее время в мобильных приложениях, а также на электронных табло на «умных» остановочных павильонов, информация о движении автобусов маршрутов отображается не в полном объеме, так как «имеются факты самовольного отключения навигационного оборудования недобросовестными водителями», меры в отношении которых применяет перевозчик. Ранее Mkset изучал транспортную проблему и выяснил, что, по словам уфимцев, есть водители, которые вообще не признают карту «Алга», ссылаясь на неработающий терминал или отсутствие чековой ленты, а некоторые откровенно признаются, что расчет «Алгой» повлияет на их зарплату. По словам транспортного предпринимателя Олега Арефьева, все средства, которые проходят через «Алгу» и поступают в систему «БРСК», могут не дойти до того, кто оказывает услуги перевозки. В частности, деньги пассажиров поступают на счет компании «Расчетные решения», которая должна перечислять деньги перевозчикам и процент «БРСК». Но здесь часть денег «теряется», а перевозчики тщетно просят «БРСК» выплатить заработанные деньги.

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