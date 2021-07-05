Не Техас? Власти Уфы подтвердили нехватку водителей маршруток после жалоб уфимцев

Не Техас? Власти Уфы подтвердили нехватку водителей маршруток после жалоб уфимцев
Не Техас? Власти Уфы подтвердили нехватку водителей маршруток после жалоб уфимцев
5 июля, 16:13ОбществоВалерия ПанаеваФото: 1mediainvest.ru
Жители Демского района с апреля текущего года жалуются на долгое ожидание маршруток № 257к. К слову, это единственный маршрут в центр города по Проспекту Октября, идущий из растущего микрорайона «Серебряный ручей». Мэрия прокомментировала ситуацию.

Уфимские чиновники полагают, что на сегодняшний день количество маршрутов общественного транспорта в Демском районе «удовлетворяет потребность населения жителей в транспортных услугах».

Ранее журналисту Mkset удалось пообщаться с одним из водителей автобуса по данному маршруту, который признался, что водители автобусов № 257к просто объявили забастовку и отказываются выходить на линию. Причиной всему этому стала транспортная карта «Алга», которую водителей заставляют принимать под угрозой штрафа. По словам мужчины, теперь демским водителям просто стало невыгодно работать. В диспетчерской перевозчика ООО «Альянс СКД» журналисту Mkset сообщили, что сокращение количества автобусов по маршруту 257к связано с пандемией и уменьшением пассажиропотока.

— В настоящее время муниципальный маршрут регулярных перевозок № 257к «Ул. Дагестанская — Больница № 21» недоукомплектован необходимым количеством транспортных средств, в связи с чем перевозки по данному маршруту осуществляются с увеличенными интервалами движения.

Сократить интервалы движения маршрутов и продлить их время работы на данный момент не представляется возможным ввиду нехватки водительского состава.

Для урегулирования работы маршрутов перевозчиками ведется прием на работу водителей с автобусами. Перевозки будут осуществляться по утвержденному расписанию движения после набора необходимого количества водителей с транспортными средствами, — сообщили в пресс-службе мэрии города.

Также чиновники отметили, что в июне 2021 года с 21 до 22 часов была проведена проверка, в результате которой «средний интервал движения по маршруту составил 20 минут, средняя наполняемость автобуса пассажирами составила два балла».

— Для решения вопроса работы маршрутных автобусов в вечернее время перевозчиками ведется прием на работу водителей с автобусами. При укомплектовании штата водителей перевозки будут осуществляться по утвержденному расписанию движения в двухсменном режиме работы.

Кроме того, в администрации Уфы обратили внимание на то, что в настоящее время в мобильных приложениях, а также на электронных табло на «умных» остановочных павильонов, информация о движении автобусов маршрутов отображается не в полном объеме, так как

«имеются факты самовольного отключения навигационного оборудования недобросовестными водителями», меры в отношении которых применяет перевозчик.

Ранее Mkset изучал транспортную проблему и выяснил, что, по словам уфимцев, есть водители, которые вообще не признают карту «Алга», ссылаясь на неработающий терминал или отсутствие чековой ленты, а некоторые откровенно признаются, что расчет «Алгой» повлияет на их зарплату. По словам транспортного предпринимателя Олега Арефьева, все средства, которые проходят через «Алгу» и поступают в систему «БРСК», могут не дойти до того, кто оказывает услуги перевозки. В частности, деньги пассажиров поступают на счет компании «Расчетные решения», которая должна перечислять деньги перевозчикам и процент «БРСК». Но здесь часть денег «теряется», а перевозчики тщетно просят «БРСК» выплатить заработанные деньги.

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