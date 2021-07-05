Надежда Бабкина назвала главу Башкирии отважным человеком

Надежда Бабкина назвала главу Башкирии отважным человеком
Надежда Бабкина назвала главу Башкирии отважным человеком
5 июля, 10:07ОбществоИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
Народная артистка считает, что весь мир из Уфы борется с коронавирусом с помощью «красоты, культуры и любви».

Посол VI Всемирной фольклориады CIOFF и певица Надежда Бабкина поделилась впечатлениями о фестивале и высоко оценила административную деятельность главы Башкирии.

– Вы, Радий Фаритович, отважный человек, организовали в республике фестиваль планетарного масштаба. Башкортостан показывает настоящий пример для всей России, как надо проводить глобальные мероприятия. Мы все объединились и сражаемся, но не между собой, а с общей бедой – пандемией. И наше оружие – это красота, культура и любовь!, – заявила Надежда Бабкина.

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