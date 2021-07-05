Минеева считает, что благодаря новым мерам поддержки общепит удержится на плаву

По мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Татьяны Минеевой, за счет дополнительных мер поддержки столичных предприятий общепита, компании, работающие в отрасли, смогут удержаться на плаву.

Как сообщает tass.ru, столичный мэр Сергей Собянин 3 июля в своем блоге рассказал о грантах, которые получат первые 100 компаний, 60 процентов сотрудников которых будут привиты. У организаций и индивидуальных предпринимателей будет возможность получить выплаты в размере 100 процентов налога на доходы физических лиц, которые они уплачивали в течение года. При этом сумма не может быть выше пяти миллионов рублей. Ресторанам и кафе по итогам третьего квартала достанутся гранты, чтобы полностью оплатить коммунальные услуги. Чтобы получить такой грант, они должны соблюдать все требования, касающиеся использования QR-кодов. "Рассчитываем, что часть этих средств будет направлена на поощрение работников, сделавших прививку от COVID-19", — уточнил Собянин. Минеева назвала данные решения не только действенной, но и мотивирующей поддержкой для предприятий общепита, у которых сейчас сложное время. Такие решения принимаются оперативно, и они не последние. «Сегодня любая поддержка и помощь имеют значение и позволят удержаться на плаву", - считает столичный бизнес-омбудсмен. Всего, как говорят данные правительства Москвы, уже свыше полутора тысяч столичных предприятий отчитались о том, что у них вакцинировано 60 процентов сотрудников первым компонентом. А общее число жителей российской столицы, которые поставили хотя бы первую прививку, уже выше 2,7 миллиона человек. По расчетам Собянина, таковых на следующей неделе будет больше трех миллионов. Ранее за подписью главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой вышло постановление, обязующее работников сферы торговли и услуг пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Привиться необходимо работникам торговли, таких заведений, как салоны красоты, фитнес-клубы, общепит, банки, почта, МФЦ. Привиться должны работающие в общественном транспорте, такси, в образовании, здравоохранении и других отраслях, связанных с контактом с людьми. Работодателям необходимо до 15 июля вакцинировать 60 процентов сотрудников первым компонентом или однокомпонентной вакциной. К 15 августа они должны сделать вторую прививку. С 28 июня в столице действует требование обслуживать в ресторанах и кафе только по QR-кодам. Получить такой код можно по завершении полного курса вакцинации от COVID-19. Второй вариант — если посетитель кафе или ресторана в течение полугода переболел коронавирусом, либо не позднее, чем за трое суток до того, как собрался в ресторан, получил отрицательный результат ПЦР-теста. До 12 июля без QR-кода доступно посещение летних веранд и открытых террас заведений. Бизнес просил столичные власти перенести внедрение системы QR-кодов на 1 августа.

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