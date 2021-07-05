Минеева оценила предложение создать новый налоговый режим для малого бизнеса

Так мелких бизнесменов, возможно, освободят от уплаты страховых взносов за себя (для индивидуальных предпринимателей) и работников (для компаний). Однако власти планируют увеличить ставку налога на их деятельность. ФНС интересуется у бизнесменов, согласны ли те на повышение ставки налога на 4 п.п. за отмену страховых взносов. В этом случае налоговики смогут получать данные об операциях по расчетному счету предпринимателя прямо у банка. Данная информация и сведения контрольно-кассовой техники (ККТ) позволят налоговым ведомствам самостоятельно рассчитывать налоговые обязательства. Кроме того, контролирующий орган просит сделать налоговый период равным одному месяцу.