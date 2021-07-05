Минеева оценила предложение создать новый налоговый режим для малого бизнеса

Надзорное ведомство планирует внедрить специальный налоговый режим для микро- и малого бизнеса. Источники сообщают, что специалисты ФНС проводят опрос предпринимателей с целью выяснить, нужен ли вообще такой специальный режим. Об этом пишет tass.ru.
Так мелких бизнесменов, возможно, освободят от уплаты страховых взносов за себя (для индивидуальных предпринимателей) и работников (для компаний). Однако власти планируют увеличить ставку налога на их деятельность. ФНС интересуется у бизнесменов, согласны ли те на повышение ставки налога на 4 п.п. за отмену страховых взносов. В этом случае налоговики смогут получать данные об операциях по расчетному счету предпринимателя прямо у банка. Данная информация и сведения контрольно-кассовой техники (ККТ) позволят налоговым ведомствам самостоятельно рассчитывать налоговые обязательства. Кроме того, контролирующий орган просит сделать налоговый период равным одному месяцу.
Ставку налога хотят увеличить до 4 п. п. Уточним, что ФНС данную инициативу обсуждает с банками. После введения подобной системы налогообложения роль банков возрастет.
По словам доцента Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, главы регионального отделения Партии Роста в Липецкой области Вадима Ковригина, перенос функций налогового агента на банки и саму Федеральную налоговую службу снизит траты бизнеса на бухгалтерский учет. Однако это способно привести к заметному росту платы за банковские услуги для бизнесменов.
Помимо этого, существует риск усиления «по сути, ненужных контрольных функций банков и ФНС в отношении бизнеса». Экспертам необходимо предупредить возможные последствия. Речь идет о законодательном запрете разницы в цене банковского обслуживания для тех, кто выберет новый налоговый режим, подчеркнул Ковригин.
Столичный уполномоченный по защите прав бизнесменов солидарна со своими коллегами из «Опоры России». Предпринимателям нужно дать выбор между нынешним налоговым режимом и новым. Это реальное преимущество. Сейчас же новый налоговый режим находится на стадии обсуждения. Важно учесть все пожелания и замечания бизнеса.
Надо сказать, что не все представители бизнес-сообщества согласны на повышение ставки налога на деятельность на 4 п. п. при отмене страховых взносов. Идея приравнять налоговый период к одному месяцу тоже вызывает неоднозначную реакцию.