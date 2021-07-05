Минеева оценила плюсы упрощающего представление организациями финотчетности закона

Также, по результатам проведенного опроса, появилась вероятность того, что малый бизнес могут освободить от уплаты страховых взносов за себя (за ИП) и за сотрудников (для компаний), повысив ставку налога на деятельность. Ведомство изучает мнения респондентов, чтобы установить, приемлемо ли для них увеличение налоговой ставки на 4 п. п. при отмене страховых взносов. Федеральная налоговая служба будет собирать данные об операциях по расчетному счету бизнесменов напрямую от банковской организации, по этим сведениям и данным контрольно-кассовой техники (ККТ) ведомство будет автоматически рассчитывать налогообложение. Среди прочих инициатив ФНС также вынесло на рассмотрение предложение о сокращении налогового периода до срока в один месяц.