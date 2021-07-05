Минеева оценила плюсы упрощающего представление организациями финотчетности закона

Как сообщает tass.ru, ранее после одобрения главой государства Владимиром Путиным вступил в силу закон, согласно которому организации получили право не представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность любым государственным органам, кроме налоговой службы. Данный закон был опубликован в прошедшую пятницу на официальном портале правовой информации.
Эта мера поддержки была реализована при поддержке Правительства России в рамках завершения реализации концепции одного окна для оформления бухотчетности. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, теперь отчеты необходимо будет составлять и передавать только по одному адресу – в Федеральную налоговую службу.
Бизнес-омбудсмен столицы Татьяна Минеева поддержала данную инициативу, реализованную российским правительством в рамках осуществления концепции одного окна для подачи бухгалтерской отчетности проверяющим органам. Она отметила, что для бизнеса новый закон является безусловным плюсом, так как организации освобождаются от административной работы по подготовке соответствующей документации.
Федеральная налоговая служба с начала прошлого года ведет государственный информационный ресурс, на котором собрана годовая бухотчетность организаций и аудиторские заключения в случаях, если отчетность в обязательном порядке подлежит аудиту. Налоговая служба гарантирует открытый доступ для всех лиц, которым необходимо получить данную информацию, включая и государственные органы. Михаил Мишустин заявил, что работа данной системы позволит исключить дублирование функций различных ведомств, которые ранее запрашивали и обрабатывали отчеты, а также позволит уменьшить административные расходы.
В информационную базу не входит бухотчетность бюджетных организаций, Банка РФ, религиозных учреждений и структур, составление отчетности которой подразумевает наличие государственной тайны.
Не так давно стала известна информация, что ФНС разрабатывает возможность введения нового специального налогового режима для организаций микро- и малого предпринимательства. По сведениям, поступившим от источников, ведомство занимается сбором и аналитикой мнений предпринимателей, чтобы установить, будет ли полезным внедрение такого спецрежима.
Также, по результатам проведенного опроса, появилась вероятность того, что малый бизнес могут освободить от уплаты страховых взносов за себя (за ИП) и за сотрудников (для компаний), повысив ставку налога на деятельность. Ведомство изучает мнения респондентов, чтобы установить, приемлемо ли для них увеличение налоговой ставки на 4 п. п. при отмене страховых взносов. Федеральная налоговая служба будет собирать данные об операциях по расчетному счету бизнесменов напрямую от банковской организации, по этим сведениям и данным контрольно-кассовой техники (ККТ) ведомство будет автоматически рассчитывать налогообложение. Среди прочих инициатив ФНС также вынесло на рассмотрение предложение о сокращении налогового периода до срока в один месяц.