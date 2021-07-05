Минеева обещала поддержать бизнес попавший под следствие

Московский бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева сообщила о большом количестве жалоб со стороны предпринимателей, оказавшихся под следствием. По ее словам, институт уполномоченного по защите прав бизнесменов в столице Российской Федерации всегда пытается помогать и поддерживать бизнес.

Минеева рассказала о недавнем случае. Так, в апреле 2021 года была принята в работу жалоба топ-менеджеров двух рекламных агентств из Москвы. Бизнесмены сетовали на Следственный комитет, сотрудники которого ненадлежащим образом расследуют их уголовные дела. Последние возбуждены по причине неуплаты налогов. Команда столичного бизнес-омбудсмена направила обращение в прокуратуру города. В ходе изучения материалов нашли нарушения федерального законодательства со стороны следователей. От главы следкома по Москве потребовали быстро их устранить. Об этом информирует gorod55.ru. Уполномоченный по защите прав предпринимателей подчеркнула, что глава столичного СК рассмотрел ее обращение. Сегодня ход и результаты расследования уголовных дел взяты на контроль. В наши дни для бизнесменов настали сложные времена, но оказавшиеся под следствием предприниматели всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку. «Мы готовы всеми силами помогать», - заверила Татьяна Минеева. Недавно бизнес-омбудсмен Москвы заявила, что она на протяжении всего текущего года будет посещать в следственных изоляторах коммерсантов. Минеева уже побывала в СИЗО № 5. Там она приняла 10 предпринимателей. Всех их обвиняют по статье о мошенничестве 159 УК РФ. Подследственные обратились к уполномоченному по защите прав предпринимателей с просьбой решить проблему необоснованных уголовных преследований. Кроме того, подозреваемые обращают внимание на регулярное промедление в расследовании их дел. Сроки у многих сильно превышены. Следственные действия с участием коммерсантов можно заморозить на год. Представители Татьяны Минеевой рассказали о традиционных жалобах арестантов на проволочки во время расследования. Условия содержания людей устраивают. Например, один из лишенных свободы предпринимателей сказал бизнес-омбудсмену, что он отсидел в камере восемь месяцев, прежде чем в отношении него стали проводить следственные действия. Отметим, что уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве пообщалась с арестованными представителями крупного бизнеса, которые смогли открыть сеть своих компаний по всей РФ. В конце переговоров Минеевой с подследственными бизнесменами четверо из них направили официальный запрос на смягчение меры пресечения. Московский бизнес-омбудсмен лично контролирует прошения. Последние пока ожидают правовой оценки.

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