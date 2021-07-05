Газпромбанк Автолизинг открыл «Спецсезон» и снизил цены на технику 5 марок

«Наша компания приступила к финансированию спецтехники сравнительно недавно – в конце прошлого года, но уже достигла значительных успехов. В настоящий момент в растущих объемах нового бизнеса этот тип техники занимает долю свыше 9%. Нынешняя акция придется кстати в разгар строительного сезона и схожа с адресной господдержкой лизинга спецтехники. Кроме того, мы по-прежнему предоставляем дополнительную фирменную выгоду в размере 2% за платежную дисциплину, что в сумме позволяет лизингополучателям экономить значительные средства», – говорит Лилия Маркова, генеральный директор компании Газпромбанк Автолизинг.