Газпромбанк Автолизинг открыл «Спецсезон» и снизил цены на технику 5 марок

Газпромбанк Автолизинг открыл «Спецсезон» и снизил цены на технику 5 марок
Газпромбанк Автолизинг открыл «Спецсезон» и снизил цены на технику 5 марок
5 июля, 12:44Общество
Газпромбанк Автолизинг, оказывающий услуги финансовой аренды транспорта для бизнеса, сообщает о запуске акции «Спецсезон» – фирменном льготном лизинге при приобретении техники Case, Hitachi, Komatsu, Caterpillar и SEM.

При заключении договора до 30 сентября 2021 года скидка на широкий ассортимент экскаваторов, погрузчиков, бульдозеров и грейдеров составит 5% от указанной в договоре купли-продажи суммы или до 400 тыс. рублей.

Чтобы начать пользоваться строительной техникой Case, Hitachi, Komatsu, Caterpillar и SEM со скидкой от Газпромбанк Автолизинга, необходимо заключить договор на срок от 27 месяцев и внести аванс до 30% от стоимости предмета лизинга.

«Наша компания приступила к финансированию спецтехники сравнительно недавно – в конце прошлого года, но уже достигла значительных успехов. В настоящий момент в растущих объемах нового бизнеса этот тип техники занимает долю свыше 9%. Нынешняя акция придется кстати в разгар строительного сезона и схожа с адресной господдержкой лизинга спецтехники. Кроме того, мы по-прежнему предоставляем дополнительную фирменную выгоду в размере 2% за платежную дисциплину, что в сумме позволяет лизингополучателям экономить значительные средства», – говорит Лилия Маркова, генеральный директор компании Газпромбанк Автолизинг.

Так, в рамках действующей акции «Спецсезон» при договоре на 5 лет и авансе 30% за экскаватор среднего класса Hitachi ZX180, доступный по цене от 10 500 000 руб., равные ежемесячные выплаты с учетом суммарной скидки (до 610 тыс. руб.) составят 151 746 руб. Дополнительная экономия в размере 4,44 млн руб. достигается за счет отнесения лизинговых платежей на себестоимость произведенной продукции и возмещения НДС.

Еще один популярный экскаватор-погрузчик Case 570 ST (РРЦ 6 042 960 руб., скидка до 423 тыс. руб.) при аналогичном расчете обойдется в 85 922 руб./мес., а налоговая оптимизация в этом случае составит 2,5 млн руб.

Дополнительную выгоду при эксплуатации спецтехники юридические лица и предприниматели смогут добиться, заправляясь по картам «ОПТИ 24» от «Газпром нефти». Совместная программа с Газпромбанк Автолизингом предполагает скидку на топливо до 7%.

Узнать все подробности о действующей акции и оставить заявку на лизинг спецтехники можно у менеджеров компании Газпромбанк Автолизинг по телефону +7 (800) 100-20-69 или на странице спецпредложения.

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