Эксперты рассказали о способах хорошо высыпаться в жару

В жаркие летние месяцы, когда даже ночами душно, многие люди страдают от бессонницы. Эксперты дали несколько советов, как высыпаться при таких условиях.

Как сообщает Infox, первая рекомендация – это утренняя прогулка. Когда солнце уже взошло, но еще не печет, прогулка или легкая пробежка способна зарядить бодростью на весь день. При этом организм расслабится только вечером, когда придет время лечь в постель. Второй совет – перед сном создать спокойную обстановку, например, приглушить яркий свет. Для этого можно использоваться светильники-ночники, а также плотнее закрыть шторы. Чтобы отрегулировать температуру внутри дома или квартиры, необходимо открыть окно или ненадолго включить кондиционер. Кроме этого, специалисты рекомендуют перед сном не нагружать голову. Для этого следует избегать за два часа перед тем, как отправиться в постель, просмотра телевизора и сидения в телефоне.

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